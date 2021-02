Costacurta: «Gravissimi errori difensivi ma il rigore su Milinkovic è netto»

Billy Costacurta ha parlato durante l’intervallo di Lazio-Bayern Monaco: queste le parole dell’opinionista di Sky Sport

Billy Costacurta ha parlato a Sky durante l’intervallo di Lazio-Bayern Monaco, con il punteggio sul 0-3 in favore dei bavaresi. Le sue parole.

«Abbiamo negli occhi gli errori difensivi. L’errore di Musacchio è clamoroso ma io credo che ci siano degli errori anche nella fase offensiva, la Lazio ha avuto la possibilità di fare del male al Bayern e non è successo. Spiace. Il secondo gol è un’azione da Campioni d’Europa. Questa è una grande squadra, poco da dire. Il fallo su Milinkovic-Savic per me è rigore, netto».