Costacurta: «Campionato finito? La corsa al quarto posto è aperta. E la Lazio…». Le parole dell’ex Milan

Alessandro Costacurta è stato intercettato dal Corriere della Sera per parlare di alcuni temi caldi del campionato e tra questi, la corsa Champions. In particolare, a proposito delle squadre in lotta per il quarto posto, fra cui la Lazio. Le sue parole.

PAROLE– «Campionato finito? Direi di no, intanto c’è la corsa al quarto posto che è bellissima, aperta e con tante squadre coinvolte e in corsa fino alla fine, dall’Atalanta alla Lazio“. Sullo scudetto, invece, ha sostenuto: “Per il titolo, invece, da tempo sostengo che anche qualora si accorciassero le distanze fra i nerazzurri e chi insegue, alla fine se lo aggiudicherebbe comunque la squadra di Inzaghi ».