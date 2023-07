Cosmi: «Tifosi Lazio delusi da Lotito? I fatti alla fine gli danno sempre ragione». Le dichiarazioni del tecnico

Serse Cosmi, allenatore, ha parlato anche di Lazio nell’intervista concessa a TMW.

Le sue parole: «Lotito è una garanzia per gli allenatori, sempre. Se guardate la sua storia credo abbia esonerato un solo allenatore in tantissimi anni. Poi certo ci sono delle discussioni, ma quello capita a tutti i presidenti e lui salvaguardia realmente gli allenatori. Lotito fa un mercato sui generis, è così da sempre, ma i fatti gli danno spesso ragione. Attenderei a essere deluso, così come devono attendere i tifosi della Roma anche se non è ancora arrivato l’attaccante».