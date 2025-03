Corsi, le parole del presidente toscano sull'ex Lazio

Corsi, il presidente dell’Empoli racconta un curioso aneddoto che riguarda Sarri e il suo rapporto di lavoro con quest’ultimo: ecco cos ha detto

Ai microfoni della rivista Undici, ha parlato il presidente dell’Empoli Corsi il quale ha rilasciato una curiosa intervista parlando di Sarri. Ecco cos ha detto il numero uno del club toscano sull’ex biancoceleste

PAROLE – Maurizio? Ero agli albori, ero all’inizio e facevo marketing, che lui non vedeva di buon occhio perché secondo lui eravamo la rovina del calcio. Èstato avvincente averci a che fare con lui in quel periodo. Nascevano le panchine lontane dal campo, allineate ai Field Box e secondo lui erano tre punti in meno alla fine dell’anno. Erano tutte diatribe. Ogni domenica mandava qualcuno per avvicinare di qualche metro e non sono le panchine in plexiglass con la strutture in ferro che le sposti con un soffio, serviva anche sette persone per farlo. Poi le maglie. Vinciamo il campionato di Serie B con una maglia e secondo lui dovevamo iniziare la Serie A sempre con quella