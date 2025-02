Corsa Champions, Italiano: «Eravamo in ritardo, ma adesso stiamo crescendo; obiettivo? Questo qui!»

Corsa Italiano, le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna sulla rincorsa al quarto posto attualmente occupato dalla Lazio

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Torino. Il tecnico del Bologna ha commentato anche la corsa Champions, che vede in questo momento la Lazio davanti a tutte. Di seguito le sue parole.

CORSA CHAMPIONS – «Eravamo in ritardo all’inizio, non ci siamo fatti prendere da quello stato d’animo, pian pianino siamo cresciuti, migliorandoci esprimendo le nostre qualità. Dobbiamo pensare a noi stessi, giocare al massimo cercando di essere al 100%. In casa abbiamo fatto vedere di avere un passo diverso, ma si, tante squadre che ci precedono trovano la stoccata vincente mentre noi non siamo stati capaci lasciando qualche punto per strada, ma siamo lì, vogliamo continuare ad esprimerci al meglio. Il nostro obiettivo è chiaro, arrivare al traguardo per essere tra le prime 7/8… se vogliamo questo dobbiamo pedalare e andare forte».