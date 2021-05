Corsa Champions, Bucchi: «Queste tre squadre sono le favorite»

Cristian Bucchi, allenatore, ha parlato della corsa Champions. Le sue parole sulle squadre più in forma

Bucchi, ex allenatore del Sassuolo, ha parlato della corsa Champions ai microfoni di Juventusnews24. Le parole del tecnico.

«La Juventus è quella che rischia seriamente di rimanere fuori, non solo per l’ultima partita ma per come si è espressa nell’ultimo periodo. Milan, Atalanta, Napoli sono squadre frizzanti, vogliose, arrivate con energia a questo punto, la Juve è sembrata una formazione quasi vuota e questo spaventa un po’ di più. La partita col Sassuolo è una risposta importante: se non vince penso che si autoescluda».