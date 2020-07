Corriere dello Sport – Lazio, piano Champions: in arrivo 6-7 rinforzi

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente delle Lazio, Claudio Lotito, avrebbe già in mente il piano Champions per la prossima stagione: in arrivo 6-7 rinforzi.

Sono preventivabili 6-7 rinforzi. Così si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Simone vorrebbe un nuovo vice Strakosha, si sta valutando Consigli del Sassuolo. Serve un difensore in più (si lotta per Kumbulla). Arriverà un nuovo Lulic, Leiva potrebbe restare fuori fino a novembre, si pensa ad un regista in più. Milinkovic sarà sostituito se partirà. L’addio di Caicedo costringerebbe il club ad acquistare due centravanti a meno che non si decida di prendere una punta e un attaccante esterno per garantire un’alternativa di modulo.