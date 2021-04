Correa, il Tucu non molla dopo la sconfitta: «Non ti arrendere» FOTO

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Joaquin Correa ha voluto commentare la sconfitta della Lazio contro il Napoli

La sconfitta di ieri sera sarà molto dura da digerire in casa Lazio: il 5-2 inflitto dal Napoli, infatti, potrebbe essere fatale per la corsa Champions dei biancocelesti, che rischiano di rimanere esclusi dalla lotta per il quarto posto. Tuttavia, Joaquin Correa è ancora determinato a non mollare.

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, infatti, l’attaccante argentino ha mostrato una foto della sfida di ieri. «Non ti arrendere» ha affermato il Tucu, determinato a tornare a vincere con la squadra.