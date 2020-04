Calciomercato Lazio, il Liverpool piomba su Correa: la situazione

Correa corteggiato dal Liverpool. I Reds sono pronti all’assalto, nonostante la clausola inserita nel rinnovo con la Lazio

Il Liverpool tenta l’assalto per Correa. L’argentino si è da poco legato nuovamente alla Lazio, posticipando la scadenza del contratto dal 2023 al 2024, nel contratto è stata inoltre inserita una clausola da 80 milioni, da esercitare entro il 31 luglio. Uno scoglio non superabile facilmente, ma che tuttavia non preoccupa i Reds che – stando a quanto riportato da Il Messaggero – sarebbero rimasti impressionati dall’argentino.

Il Liverpool, inoltre, detiene ancora il diritto ad ottenere il 30% su una futura rivendita di Luis Alberto: pretesa a cui il club potrebbe rinunciare per convincere la Lazio a lasciar partire il Tucu.

Lotito incasserebbe una plusvalenza record, avendo prelevato Correa per 16 milioni (+ 3 di bonus), ma non sarà facile convincerlo…