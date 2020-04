Lazio, alla ripresa è Correa l’uomo in più di Inzaghi

Lazio, sarà una ripresa sprint quella che attende le squadre di Serie A e i biancocelesti puntano su Correa

L’obiettivo è quello di portare a termine la stagione e se si dovesse tornare in campo la Serie A sarà inedita e anche ricca di gare, tutte importanti. Saranno quindi decisivi gli uomini in più, gli assi nella manica che gli allenatori potranno mettere in campo al momento giusto.

La Gazzetta dello Sport ha portato come esempio alcuni nomi: Sensi, Ramsey, Chalanoglu, Fabian Ruiz, Mkhitaryan e Malinovskyi. Per la Lazio è il Tucu Correa. Poco prima della sosta forzata l’argentino era tornato al gol dopo un periodo in cui non era in perfetta forma fisica. Se si dovesse riscendere in campo sarà di sicuro il suo momento.