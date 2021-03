Correa: «Dobbiamo uscire da questo periodo da uomini. Ogni episodio ci condanna»

La Lazio non passa all’Allianza Stadium e la Juve s’impone per 3-1. Nel post gara, ecco l’analisi di Correa

La Lazio non riesce a rialzare la testa e perde anche all’Allianz Stadium, contro la Juventus. Ai microfoni di Lazio Style Radio, l’analisi del match di Correa:

SCONFITTA – «Dobbiamo uscirne come uomini, come abbiamo sempre fatto. Domani ci riposiamo e poi ricominciamo a lavorare».



MANCANZA – «Manca continuità, qualche episodio finisce sempre con un gol nella nostra porta. Capitano partite che non vanno come vuoi, dobbiamo uscirne come abbiamo sempre fatto: con umiltà, continuando a credere in quello che sappiamo fare».

CROTONE – «Non possiamo sottovalutare nessuno in Serie A, dobbiamo giocare sempre alla stessa maniera. Dimostrando di essere una squadra».

CRESCITA – «Io metto tutto sul campo, voglio solo aiutare la squadra. Ora pensiamo ad allenarci e migliorare tutti, così ci prepariamo contro il Crotone».



COSA NON VA – «Ci sono stati tanti episodi, anche errori nostri, che ci stanno condannando. Dobbiamo tenere intensità tutta la partita e lottare con umiltà».