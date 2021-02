Correa: «Felicissimo di essere alla Lazio. Il giorno che sono arrivato…»

Joaquin Correa sarà ospite questa sera a Tell Me, programma in onda su Lazio Style Channel: questo un breve estratto

«È stato un percorso bello, duro e importante fin da piccolo.Da piccolo sono andato via di casa a 11 anni, quindi per me è sempre stato normale cambiare tutto rapidamente, allontanarsi dalla famiglia. Quando ho iniziato è stato difficile, però ora sono felicissimo di essere arrivato qui. Arrivo alla Lazio? Sono arrivato tardissimo e c’era tanta gente che mi aspettava, sono rimasto molto sorpreso e queste cose ti fanno venire voglia di andare in campo e ripagare dell’affetto ricevuto»