Correa pronto a partire: Inter e Milan proseguono la caccia al Tucu

Joaquin Correa è sempre più deciso a lasciare la Lazio: nel frattempo, Inter e Milan continuano a seguire l’attaccante argentino

Proseguono i movimenti sul mercato in uscita per la Lazio, che spera di poter sbloccare finalmente il discorso legato all’indice di liquidità. Come riportato ormai da settimane, il nome più caldo nella lista dei possibili partenti è quello di Joaquin Correa.

L’argentino ha espresso il desiderio di partire da Roma e, come riportato dal Corriere dello Sport, sulle sue tracce continuano a muoversi Inter e Milan. Nonostante le voci di un interesse delle milanesi per Isco, i contatti per il Tucu proseguono, in particolare con i nerazzurri. Simone Inzaghi, infatti, stravede per l’argentino e vorrebbe portarlo a Milano per farlo giocare nel suo nuovo attacco, orfano di Lukaku e, forse, anche di Lautaro Martinez. Tuttavia, la valutazione del presidente Lotito rimane salda sui 30 milioni di euro e non sembra disposto ad accettare un centesimo in meno, soprattutto dall’Inter.