Correa ancora nel mirino dell’Inter: Dzeko e lui al posto di Lukaku

Correa è tra gli indiziati a partire per far cassa, resta un obiettivo dell’Inter che pensa a lui e al bosniaco per sotituire Lukaku

A.A.A. sostituto cercasi. L’Inter cerca uno o più attaccanti con cui sostituire il sempre più probabile partente Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi più concreti può essere Edin Dzeko della Roma, troppo cari Zapata e Vlahovic.

Il bosniaco tuttavia non sarebbe il solo; i nerazzurri potrebbero poi dare l’assalto anche al secondo attaccante per Simone Inzaghi che per caratteristiche potrebbe corrispondere al Tucu Correa, con una pista di mercato però ancora da scoprire.