Coronavirus, tutta la famiglia di Dybala è negativa al tampone

Buone notizie in casa della Joya: tutti i suoi familiari sono risultati negativi al Covid-19. Il bianconero può sorridere

Una grande notizia per Paulo Dybala: tutta la famiglia dell’attaccante della Juventus sarebbe risultata negativa al tampone. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il test era stato effettuato dopo qualche ora dalla notizia della positività dell’argentino. I giorni di isolamento per il numero 21 bianconero stanno terminando e sta veramente bene come lui stesso ha confermato durante gli scorsi giorni.