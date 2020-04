Coronavirus, Brusaferro (Iss): «La curva ha raggiunto il suo plateau»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha voluto dire la sua sull’emergenza Coronavirus in Italia, analizzando i dati di oggi

I dati di oggi, esposti durante la conferenza stampa della Protezione Civile, fanno sorridere l’Italia: cala la curva come il numero di morti.

Il presidente dell’Iss Brusaferro ha analizzato i numeri esprimendo il suo parere: «La curva ha raggiunto il suo plateau e ha iniziato la discesa, così come il numero dei morti. Questo dato positivo, che ci aspettiamo venga confermato nei prossimi giorni, va conquistato giorno per giorno. Sono quelle in atto le misure giuste e bisogna continuare a rispettarle. Poi bisogna cominciare a pensare a una fase 2, ovviamente qualora i numeri lo permettano. Rimarrà comunque fondamentale anche nella fase 2 mantenere il famoso indice di contagiosità (R zero) inferiore a 1».