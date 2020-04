Coronavirus, Borrelli: «A casa anche il 1 Maggio? Credo proprio di si»

Coronavirus, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha fatto il punto su quando potremmo allentare gradualmente le misure di contenimento

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio Uno per fare ancor di più chiarezza su come sta andando l’epidemia causata da coronavirus. Queste le sue parole.

«A casa anche il 1 Maggio? Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane. Il coronavirus cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze per diverso tempo».