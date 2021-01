Coppa Italia, otto ko consecutivi per il Parma contro la Lazio: è record negativo

Il Parma di Roberto D’Aversa ha la testa alla sfida di Coppa Italia contro la Lazio. Non sicuramente la priorità per i ducali, che sul mercato sono tra le società più attive in Italia e devono rilanciarsi in Serie A, dove la classifica mette paura. Da qui l’elenco dei convocati, in cui figurano soprattutto ragazzi della Primavera. Tuttavia gli emiliani hanno tutta l’intenzione di ben figurare allo stadio Olimpico, senza regalare alla Lazio alcunché. Le due compagini si sono affrontate di recente al Tardini, e i capitolini si sono imposti per 2-0 in Emilia. Il Parma ha “centrato” quindi la più lunga serie di sconfitte con una singola avversaria in Serie A, otto gare di fila. I crociati avevano perso otto partite di fila anche contro la Roma tra 2005 e 2010. Se quindi il Parma dovesse uscire sconfitto nei tempi regolamentari nel match di giovedì sera alle ore 21.15, i biancocelesti diventerebbero la prima squadra a battere consecutivamente gli emiliani per nove volte di fila tra tutte le competizioni nazionali.