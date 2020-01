Coppa Italia, l’Inter travolge il Cagliari e vola ai quarti di finale

Coppa Italia, la squadra di Antonio Conte sbanca a San Siro contro il Cagliari nel match valido per gli ottavi di finale

Non c’è partita a San Siro: l’Inter travolge il Cagliari durante il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vola ai quarti di finale. La squadra di Antonio Conte ne fa quattro alla compagine di Maran e passa tranquillamente il turno. I nerazzurri vanno in vantaggio sin da subito con Lukaku al 1′ che fa doppietta al 49′, segue Borja Valero al 22′. Nel secondo tempo arriva il quarto gol di Ranocchia, inutile la rete di Oliva. Per sapere chi sarà la sua avversaria ai quarti di finale, l’Inter deve aspettare la sfida di domani pomeriggio alle 15 che vedrà scontrarsi Fiorentina e Atalanta.