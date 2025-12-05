 Coppa Italia, Lazio promossa: Zaccagni mattatore e Romagnoli muro! Le pagelle dei quotidiani
Coppa Italia, Lazio da sogno contro il Milan: Zaccagni mattatore e Romagnoli muro! Le pagelle dei giornali

All’Olimpico la Lazio si prende il secondo round contro il Milan e vola ai quarti di Coppa Italia. A decidere la sfida è stato un gol di Mattia Zaccagni, che ha regalato ai biancocelesti la rivincita dopo la delusione di San Siro.

Zaccagni, leader e trascinatore

Il capitano è stato il protagonista assoluto della serata: oltre alla rete decisiva, ha guidato la squadra con personalità e carisma, incarnando lo spirito di rivalsa che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi. Una prova da leader, riconosciuta e applaudita da tutti.

Le pagelle dei quotidiani

La prestazione della Lazio e del suo capitano è stata analizzata dai principali quotidiani sportivi, che hanno sottolineato la solidità del gruppo e l’impatto determinante di Zaccagni. Di seguito le valutazioni e i giudizi della stampa.

GAZZETTA DELLO SPORT – Mandas 6,5; Marusic 6, Gila 6,5, Romagnoli 6,5, Pellegrini 5,5 (71′ Tavares 6,5); Guendouzi 7, Vecino 6 (57′ Dele-Bashiru 6,5), Basic 7; Isaksen 6,5 (83′ Cancellieri s.v.), Castellanos 6 (57′ Noslin 6,5), Zaccagni 7,5 (83′ Pedro s.v.); Sarri (All.) 7

CORRIERE DELLO SPORT – Mandas 6,5; Marusic 7, Gila 6, Romagnoli 7, Pellegrini 6 (71′ Tavares 6,5); Guendouzi 6,5, Vecino 6 (57′ Dele-Bashiru 6,5), Basic 7; Isaksen 6 (83′ Cancellieri s.v.), Castellanos 5 (57′ Noslin 7), Zaccagni 7,5 (83′ Pedro s.v.); Sarri (All.) 7,5

