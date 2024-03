Coppa Italia, Lazio-Juve: novità sulle date di vendita dei biglietti. Tutti i dettagli in vista della sfida

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica le novità sulle date di vendita dei biglietti per la sfida di Coppa Italia con la Juve.

COMUNICATO– «La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di domani venerdì 22 marzo, verranno messi in vendita i tagliandi per la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro la Juventus in programma martedì 23 aprile alle ore 21:00».

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO