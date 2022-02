Coppa Italia, Vlahovic beffa il Sassuolo all’ultimo minuto: Juve in semifinale

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Coppa Italia, la Juve è la quarta semifinalista: battuto il Sassuolo all’ultimo minuto, grazie alla rete di Vlahovic

Sarà la Juve a sfidare la Fiorentina nel doppio confronto di Coppa Italia: i bianconeri agguantano la semifinale vincendo all’ultimo minuto la gara contro il Sassuolo.

Dopo soli tre minuti, è Dybala a sbloccare il risultato con un tiro di sinistro in area di rigore a cui Pegolo non può opporsi in alcun modo. Al 24′, si riapre la gara con il tiro a girare di Traorè che rimette in parità il risultato. Quando poi i supplementari sembrano scontati, è invece Vlahovic a mettere il sigillo definitivo e mandare la Juve al prossimo turno.