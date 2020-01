Coppa Italia, Giudice Sportivo: due giornate a Leiva, multa Lazio per cori contro Napoli

Coppa Italia, diramate le decisioni del Giudice Sportivo in merito al match giocato tra Lazio e Napoli per i quarti di finale

L’esclusione dalla Coppa Italia ha lasciato molto l’amaro in bocca tra i laziali: il match perso per 1-0 al San Paolo ha decretato l’uscita dei biancocelesti già ai quarti di finale. Una partita surreale, con l’espulsione di Leiva al 25′ del primo tempo. Al termine di tutte le sfide di questo momento della competizione, il Giudice Sportivo ha diramato le sue decisioni verso la Lazio: 10.000 euro di multa per cori territoriali contro i tifosi napoletani. Per Lucas Leiva invece viene la sanzione è di 2 giornate. Una giornata di squalifica per il partenopeo Hisaj, che salterà la partita d’andata della semifinale contro l’Inter di Conte.