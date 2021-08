Coppa Italia al via, oggi il Como poi altre 3 gare domenica: il programma

Inizia oggi in tardo pomeriggio la Coppa Italia con la sfida tra Como e Catanzaro, domenica altre 3 gare poi da Gennaio le big

Alle 19:00 si parte. Coppa Italia al via oggi con l’anticipo del turno preliminare tra Como e Catanzaro a Novara. Domenica si giocano altre tre gare: Ternana-Avellino (18.30), Perugia-Sudtirol (19) e Padova-Alessandria (20.30). La diretta televisiva sarà disponibile solo dal prossimo weekend con i trentaduesimi di finale in esclusiva su le reti Mediaset (Italia 1, Canale 20). Le big di Serie a entreranno in scena invece a partire dal 12-19 Gennaio 2022 per gli ottavi di finale.

Ecco il programma completo.

Venerdì 13 agosto:

ore 17.45 Pordenone-Spezia (diretta su Canale 20);

ore 18.00 Genoa-vincente Perugia/Sudtirol (Italia 1);

ore 20.45 Udinese-Ascoli (Canale 20);

ore 21.00 Fiorentina-Cosenza (Italia 1).

Sabato 14 agosto:

ore 17.45 Benevento-Spal (Canale 20);

ore 18.00 Cittadella-Monza (Italia 1);

ore 20.45 Verona-vincente Como/Catanzaro (Canale 20);

ore 21.00 Cagliari-Pisa (Italia 1).

Domenica 15 agosto:

ore 17.45 Empoli-Vicenza (Canale 20);

ore 18.00 Parma-Lecce (Italia 1);

ore 20.45 Venezia-Frosinone (Canale 20, a Ferrara);

ore 21.00 Torino-Cremonese (Italia 1).

Lunedì 16 agosto:

ore 17.45 Crotone-Brescia (Canale 20);

ore 18.00 Bologna-vincente Ternana/Avellino (Italia 1);

ore 20.45 Salernitana-Reggina (Canale 20);

ore 21.00 Sampdoria-vincente Padova/Alessandria (Italia 1).