Coppa d’Africa, la lista dei convocati della Nigeria: ecco la decisione sul biancoceleste Dele-Bashiru
Coppa d'Africa, ecco la lista dei convocati del ct della Nigeria: spunta la decisione sul biancoceleste Dele-Bashiru
Il commissario tecnico della Nigeria, Eric Chelle, ha ufficializzato la lista dei convocati per la prossima Coppa d’Africa, in programma in Marocco a partire dal 21 dicembre.
Tra i nomi scelti figura anche Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio che ha saputo conquistare spazio e fiducia grazie alle sue prestazioni in biancoceleste.
Il giocatore raggiungerà la sua Nazionale subito dopo la gara di sabato contro il Parma, lasciando Formello per unirsi al gruppo nigeriano in vista della rassegna continentale.
