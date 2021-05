Convocati Torino per la Lazio: tutto il gruppo completo per Nicola

Convocati Torino: tutto il gruppo a disposizione di Nicola per il match contro la Lazio nel quale si giocherà la salvezza

Questa sera il Torino scenderà in campo contro la Lazio. Il tecnico Davide Nicola, a poche ore dal match, ha diramato la lista dei convocati: presente tutto il gruppo per un match decisivo in ottica salvezza.

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, SIRIGU, UJKANI

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, IZZO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO, VOJVODA

CENTROCAMPISTI: BASELLI, GOJAK, LINETTY, LUKIC, MANDRAGORA, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, BONAZZOLI, SANABRIA, VERDI, ZAZA