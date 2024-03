Convocati Montenegro, c’è Marusic: anche lui assente da Formello durante la sosta

Convocati Montenegro, anche Adam Marusic presente nella lista: un altro uomo in meno per Tudor durante la sosta

Si allunga l’elenco dei calciatori convocati di casa Lazio dalle rispettive selezioni, che saranno dunque assenti a Formello in occasione dell’arrivo di mister Igor Tudor.

È infatti arrivata la convocazione anche per Adam Marusic, che giocherà le prossime due amichevoli in programma per il suo Montenegro. In calendario ci sono, il prossimo 21 marzo, la trasferta contro la Bielorussia, seguita dalla sfida che sarà in casa contro la Macedonia del 25.