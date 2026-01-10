Convocati Lazio: la decisione di Sarri su Taylor e Ratkov. La lista - Lazio News 24

News
Convocati Lazio: la decisione di Sarri su Taylor e Ratkov. La lista
Convocati Lazio per l’Hellas Verona: la lista completa dei giocatori a disposizione dall’allenatore Maurizio Sarri per la gara della 20a giornata
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà in scena presso lo stadio Bentegodi. La partita contro l’Hellas Verona, valevole per la 20a giornata del campionato di Serie A 25-26, si svolgerà dalle ore 18:00 di domani. La lista completa:
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Rovella, Taylor, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov.
