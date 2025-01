Convocati Lazio per il Derby: confermate quelle assenze per Baroni! La decisione su Lazzari e Noslin - Lazio News 24

Convocati Lazio per il Derby contro la Roma: ci sono quelle assenze per mister Baroni. Presa una decisione su Lazzari e Noslin

Diramata la lista dei convocati della Lazio per il Derby contro la Roma in programma oggi e valido per la diciannovesima giornata di questo campionato, ultima del girone di andata. Fuori gli infortunati Vecino e Patric. Presenti invece Lazzari e Noslin che hanno recuperato dai rispettivi problemi. C’è Pedro, convocato per stare al fianco della squadra.