Convocati Argentina, c’è Correa per le gare contro Cile e Colombia

Joaquin Correa è stato inserito nella lista dei convocati per le sfide a Cile e Colombia valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Cile e Colombia, valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022.

Nella lista figura anche l’attaccante della Lazio Joaquin Correa, che nelle ultime giornate è risultato essere uno dei più in forma tra i biancocelesti.