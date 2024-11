Conte, la rabbia del tecnico post Inter-Napoli può costargli carissimo: la posizione della FIGC e della procura

Conte, alla luce della sfuriata del tecnico post Inter-Napoli contro il Var può costare carissimo in vista del futuro. Ecco la posizione della figc e della procura

Il turno di campionato si è appena concluso, con la Lazio che si è aggiudicata i tre punti nella trasferta del Brianteo contro il Monza, ma a far discutere è stata la rabbia post Inter-Napoli di Conte. Il tecnico salentino si è scagliato alla luce della decisione di assegnare il rigore ai nerazzurri per fallo su Dumfries, contro il Var e la gestione dello strumento. Tale sfogo ha lasciato di stucco la FIGC e della Procura Federale la quale secondo quanto riporta il Mattino, sta valutando seriamente di optare per il deferimento nei confronti del tecnico salentino