Contatto Szczesny Pedro, proteste dei biancocelesti! Cosa è successo in area

Contatto Szczesny-Pedro, proteste dei biancocelesti dopo l’episodio in area di rigore tra il portiere e l’attaccante spagnolo

Timide proteste della Lazio e dei tifosi presenti all’Olimpico per il contatto Szczesny–Pedro in area di rigore. L’intervento in uscita del portiere della Juve è stato giudicato regolare da arbitro e Var, questo il commento di Luca Marelli a DAZN.

SZCZESNY-PEDRO – «Qualche mugugno dei tifosi della Lazio, ma Szczesny aveva toccato nettamente il pallone».

La decisione del direttore di gara sembra comunque corretta all’interno di un primo tempo comunque molto corretto da ambo le parti.