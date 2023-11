Consiglio direttivo, alla riunione di Coverciano era presente anche un biancoceleste

Consiglio Direttivo, alla riunione riguardante la salute degli sportivi che si è tenuta a Coverciano era presente anche un biancoceleste

L’obiettivo principale per l’Italia di Spalletti è arrivare nel migliore dei modi con la Macedonia, ma la priorità ancor più necessaria è la salute. Proprio per questo a Coverciano si è tenuta quest’oggi una riunione riguardante la salute fisica dei calciatori, in cui era presente anche Provedel. Oltre al portiere della Lazio c’erano Alessandro Buongiorno, Giacomo Raspadori, Bryan Cristante, Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Scamacca, Cristiano Biraghi, Domenico Berardi, Francesco Acerbi, Federico Gatti.