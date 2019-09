Consigli fantacalcio, ecco chi schierare e chi evitare della Lazio

Dopo la sconfitta di Milano, la Lazio attende il Genoa all’Olimpico. Ecco i consigli su chi schierare e chi evitare al fantacalcio

Non riesce a trovare continuità di risultato la Lazio, sconfitta a San Siro dalla capolista Inter, ancora a punteggio pieno dopo 5 partite. La squadra di Inzaghi ha l’occasione di ritrovare la vittoria già da domenica, quando affronterà tra le mura amiche il Genoa. Ecco i i nostri consigli sui calciatori biancocelesti da schierare e da evitare al fantacalcio.

CHI SCHIERARE:

LUIS ALBERTO: Il cervello della Lazio, i piedi da cui partono tutti i calci piazzati. A parte rare eccezioni non va mai lasciato fuori. Dopo la partita non esaltante di Milano, bisogna puntare su di lui. Il Genoa tra l’altro gli porta fortuna, con i rossoblu trovò il primo gol in Italia.

SERGEJ MILINKOVIC: Ancora in difficoltà nonostante fosse stato uno dei più positivi durante il ritiro. Il suo fisico lo penalizza in questo periodo della stagione, ma su Sergej per questa partita potete puntare ad occhi chiusi. Ancora a 0 reti in campionato ha bisogno di sbloccarsi, lo scorso anno lo fece proprio con il Genoa.

CIRO IMMOBILE: Non passa mai di moda il “gol dell’ex”. Ciro da quando veste la maglia della Lazio ha timbrato il cartellino quattro volte contro il Genoa. Tornerà titolare dopo le polemiche e la panchina del turno infrasettimanale. La squadra deve aggrapparsi a lui per uscire da questo periodo difficile. Non può lasciarlo in panchina Inzaghi e non potete neanche voi. Inoltre un rigorista nell’epoca del Var in cui si concedono molti più rigori, va sempre schierato.

CHI EVITARE:

MANUEL LAZZARI: Il suo inizio non è stato molto positivo. Ha fallito due gol contro Roma e Cluj che potevano spostare molti giudizi su quest’avvio di stagione. Marusic ha disputato un’ottima partita con il Parma trovando anche il gol. Il montenegrino al momento è in vantaggio sull’ex Spal per una maglia da titolare, essendo ancora squalificato in Europa League. Lazzari non è in forma e rischia di non giocare dall’inizio. Meglio non rischiarlo.

LUCAS LEIVA: Continua a preoccupare il suo ritardo di condizione. A Milano nella ripresa andava nettamente ad un ritmo inferiore. Gioca in una posizione centrale, che con il sistema di gioco della Lazio lo costringe spesso al fallo. Con il Parma nonostante la partita fosse in netto controllo ha preso un giallo. Potrebbe ripetersi, quindi è consigliabile schierarlo soltanto se costretti.

LUIZ FELIPE: E’ in un grande momento ma Inzaghi riflette sul centrale di destra. Il ballottaggio a 3 con Patric e Vavro questa volta potrebbe vederlo perdente. Schierandolo potreste sprecare una sostituzione andando in contro a un s.v.