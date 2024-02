Consigli Fantacalcio 23ª giornata Serie A: su chi puntare e chi no in casa Lazio

Consigli Fantacalcio 23ª giornata Serie A: chi schierare e chi escludere in formazione per il ventitreesimo turno di campionato 2023/2024

La Serie A continua con la 23ª giornata (quarta del girone di ritorno) che si disputerà tra oggi, venerdì 2 febbraio e lunedì 5 febbraio. La Lazio scenderà in campo domenica alle 18.00 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium.

Quali consigli per la partita che vedrà la Lazio impegnata contro l’Atalanta? Si può puntare su Immobile, che dovrebbe partire dal primo minuto ed è in cerca di riscatto. Una chance potrebbe meritarsela anche Luis Alberto che, come il compagno, ha bisogno di risollevare le sue prestazioni dopo un periodo no, ma rimane sempre un rischio. Felipe Anderson può portare bonus. Chi evitare? Non sono attesi bonus dalla difesa e schierare Provedel è un rischio contro la squadra di Gasperini, visti i possibili malus. Sorpresa? Isaksen. Sono out Patric e Zaccagni.

2/2 20.45 Lecce-Fiorentina DAZN 3/2 15.00 Empoli-Genoa DAZN 3/2 15.00 Udinese-Monza DAZN 3/2 18.00 Frosinone-Milan DAZN 3/2 20.45 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY 4/2 12.30 Torino-Salernitana DAZN/SKY 4/2 15.00 Napoli-Verona DAZN 4/2 18.00 Atalanta-Lazio DAZN 4/2 20.45 Inter-Juventus DAZN 5/2 20.45 Roma-Cagliari DAZN/SKY

Inizio – 19 agosto 2023

Fine – 26 maggio 2024

Soste – 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023, 24 marzo 2024

Turni infrasettimanali – 27 settembre 2023

Finale Coppa Italia – 15 maggio 2024

Finale Supercoppa italiana – 4-8 gennaio 2024