Conflitto Russia Ucraina, in caso di guerra la finale di Champions può cambiare sede

La UEFA monitora la situazione riguardante il conflitto Russia-Ucraina. In caso di guerra, cambierà la sede della finale di Champions League

Potrebbe cambiare sede per la terza volta consecutiva la finale di Champions League. L’UEFA monitora la situazione in Russia e al momento non ha soluzioni alternative.

Se Boris Johnson, premier inglese, ha storto il naso sulla disputa della partita in Russia, l’UEFA al momento sembra voler dare fiducia a San Pietroburgo come sede per la finale della Champions League. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.