Conferenza stampa Tudor: le sue parole dopo Juve Lazio di Coppa Italia

Conferenza stampa Tudor post Juve Lazio: ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste dopo il match di Coppa Italia

(inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor ha parlato così in conferenza stampa dopo Juve Lazio.

COMMENTO – «Parto dicendo che abbiamo fatto in 3 giorni, due tempi belli e uno brutto. Abbiamo avuto qualche defezione, anche stasera. La Juve oggi era sul pezzo e ha dei giocatori di qualità enorme, ma io faccio i complimenti ai miei. La partita di stasera lascia il ritorno ancora aperto».

INFORTUNIO ZACCAGNI E SITUAZIONE SQUADRA – «Zaccagni ha avuto una brutta distorsione. La Juve era totalmente un’altra squadra stasera. Giocare di nuovo in 3 giorni, poi, non è facile. I ragazzi mi sono piaciuti, anche se davanti è mancato il gol. Il 2-0, tiene aperto tutto per il ritorno».

