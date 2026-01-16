Conferenza stampa Taylor: «La Lazio è un grande club con un ottimo progetto! La squadra mi impressiona e…»

Conferenza stampa Taylor: il nuovo centrocampista della Lazio interviene per presentarsi ai tifosi biancocelesti. Le sue dichiarazioni

Kenneth Taylor, centrocampista della Lazio, interviene in conferenza stampa nella giornata odierna per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. Le sue parole:

LA CONFERENZA STAMPA DI TAYLOR

PRIME IMPRESSIONI – «Le prime impressioni sono buone! Il club e i compagni mi hanno dato il benvenuto».

MOTIVI – «La Lazio è un grande club, è arrivata con un buon progetto. Ho parlato con il presidente e il ds che mi hanno convinto a venire qui, quindi ho scelto».

ESORDIO E NUOVI MECCANISMI – «All’inizio non era facile adattarsi, anche con l’Ajax ho giocato nello stesso modo nella passata stagione».

AJAX E SCELTA SERIE A – «Essere cresciuto nell’Ajax è essere cresciuto in una delle migliori accademie del mondo, ne sono felice. Ho scelto la Serie A perché è uno dei campionati più importanti».

RICHIESTE SARRI E GIOCO MEZZALA DESTRA O SINISTRA – «Per me è uguale giocare a sinistra o destra. Mister Sarri mi chiede palleggio veloce e provare a segnare».

OBIETTIVI E DOVE SI PUO’ MIGLIORARE – «La squadra venga sempre prima di tutto, se gioca bene vuol dire che fai bene anche tu. Per quanto riguarda la Serie A, bisogna imparare a vincere».

LAZIO IN EUROPA LEAGUE E SCELTA – «Beh nello scorso anno abbiamo perso per 1-3, la Lazio aveva fatto una bella prestazione. Questo ha pure influito sulla mia scelta».

FARIOLI E SARRI – «Farioli e Sarri hanno cose in comune, ma è presto dirlo. Per quanto riguarda la posizione, si mi trovo bene lì».

TIFOSI E COMPAGNI – «I tifosi sono venuti con tanti striscioni, uno spettacolo bellissimo da vedere. Per quanto riguarda i compagni sì, ci ho parlato poco ma cercano di aiutarmi a inserirmi».

ADDIO AJAX E PROGETTO – «Ho giocato oltre 200 partite con l’Ajax, quindi sentivo dentro di me la necessità di cambiare. Per quanto riguarda il progetto sì, mi è stato presentato, un grande progetto».

PIEDE DESTRO E CATALDI – «Ho imparato con mio padre a giocare con il piede destro. Cataldi mi ha parlato ed essendo un veterano, mi può aiutare tanto».

GIOCATORE A CUI SI ISPIRA E PARAGONE KROSS – «Non voglio dire che sono simile a Kross, non è così. Per quanto riguarda i giocatori a cui mi ispiro prendo esempio dal centrocampo del Barcellona, quindi Xavi, Iniesta e Busquets».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, da Tóth a Mendoza: il piano per il nuovo baby del centrocampo

