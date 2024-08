Conferenza stampa Runjaic: «Dimostriamo alla Lazio che siamo FORTI in casa. Ci servirà QUESTO per batterli»

Conferenza stampa Runjaic, l’allenatore dell’Udinese parla in vista della sfida tra i bianconeri e la Lazio di Baroni. Le dichiarazioni

In conferenza stampa, l’allenatore dell‘Udinese, Kosta Runjaic, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara contro la Lazio in programma domani.

LE PAROLE – «Infortunio Sanchez? Sicuramente è una notizia amara, sicuramente noi siamo contenti per il ritorno di Sanchez, purtroppo però si è infortunato, è arrivato carico da noi, è entusiasta di essere qui e di poter giocare con l’Udinese, purtroppo è arrivata questa notizia triste. Domani però dovremo giocare bene e dimostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte in casa. Sicuramente tireremo le somme, la pausa per le nazionali ti dà tempo per lavorare, vogliamo mettere ancora più energie, soprattutto nelle partite casalinghe e indipendentemente dall’avversario. Dobbiamo essere molto aggressivi, dev’essere la nostra impostazione di base, potremmo giocare lo stesso livello di calcio con tutte le squadre di A, domani avremo un secondo feedback, utile per le prossime settimane e per il lavoro con la squadra».