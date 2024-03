Conferenza stampa Martusciello: le parole post Frosinone Lazio

Conferenza stampa Martusciello, le parole del tecnico biancoceleste nel post gara dopo la sfida giocata contro il Frosinone

(inviato al Benito Stirpe) – Cosi Giovanni Martusciello nella conferenza stampa post Frosinone-Lazio.

SETTIMANA VISSUTA – Di sicuro non con comodità, complicazioni su complicazioni. Dopo tanto tempo passato in questo ambiente non è stata bella, però le risposte che si sono avute stasera sono figlie da questo senso di appartenenza. Mi auguro come gruppo che non vada a richiamare quello che hanno fatto vedere stasera. Si sono fatte partite più belle di quella di stasera.

TRADITORI NEL GRUPPO – Sul discorso del traditore bisogna fare attenzione a quello che si dice. Anche se fosse stata cosi non lo direi, ma non c’è nessun tradimento, la Lazio è composta da ragazzi per bene, che vincono e perdono le partite. Quello che è girato non è la realtà, perché non vivete Formello. I giocatori sono professionisti, parlare di tradimento è brutto, io ho certezze che non sia successo nulla di simile, sono tre anni che li guardo negli occhi.

RETROSCENA SARRI – Maurizio essendo una persona intelligente ha realizzato che non riusciva più a incidere verso il gruppo, ha fatto un passo indietro per portarli a una reazione, ma non è stato condizionato da Lotito. Sarri ha preso una decisione per amore della Lazio, lasciando anche soldi importanti, il DS c’è stato veramente male, piangeva. La società ha cercato in tutti i modi di trattenerlo.

SARRI SI E’ SENTITO TRADITO – Per amarezza o delusione si vengono a dire cose che magari dovrebbero rimanere private. In questa settimana tutto ho fatto tranne andare dietro i gossip, non dormo da martedì, perchè è stata una botta forte. Da solo ho dovuto gestire una situazione molto borderline, non sono andato a “scavare“.

TUDOR – Io non c’entro nulla con lui, la società non mi ha mai chiesto di rimanere con un altro allenatore. Di Tudor se ne dice bene, un bravissimo allenatore, ma non lo conosco e non è mia intenzione rimanere con lui. A dargli qualche consiglio dovrà essere la società.