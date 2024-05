Calciomercato Lazio, Tudor a caccia di esterni per il suo modulo: occhi puntati su di lui. Tutti i dettagli in vista dell’apertura del mercato

In casa Lazio si pensa al futuro. Il cambio di modulo ha portato a scelte e a obiettivi diversi. Come riportato da La Repubblica, l’ultimo nome per la fascia finito nel mirino del club laziale sarebbe quello di Josh Doig, classe 2002, difensore del Sassuolo. Staremo a vedere se nel mercato estivo ci saranno sviluppi in tal senso.

In passato il giocatore si è fatto notare per le sue ottime prestazioni al Verona: per poco non ha incontrato il tecnico croato