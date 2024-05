Xabi Alonso elogia De Rossi: «La sua storia calcistica somiglia molto alla mia»

Xabi Alonso, il tecnico spagnolo in conferenza stampa elogia il collega giallorosso rilasciando a riguardo queste parole

In occasione della conferenza stampa di vigilia di Europa League con la Roma, Xabi Alonso elogia De Rossi rilasciando sul tecnico queste parole

DE ROSSI – Sicuramente non sarebbe un brutto centrocampo. Mi rivedo molto nella sua storia, anche lui ha iniziato da poco come me. Seguo tantissimo quello che sta facendo. È stato un grandissimo giocatore e sono contento che in tanti della mia generazione stiano arrivando adesso a questi risultati anche in panchina