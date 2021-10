Conferenza Inzaghi: «Sarò sempre grato a Lotito e Tare. E sui tifosi...»

Simone Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dSimoi Lazio Inter, ha parlato dell’addio di qualche mese fa ai biancocelesti

Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa di vigilia della gara di domani tra Lazio e Inter, ha parlato in questo modo dei biancocelesti a pochi mesi dall’addio:

«La Lazio ha fatto delle ottime partite, come il Derby. E’ una squadra costruita molto bene con delle ottime individualità con un allenatore molto bravo ad organizzare il lavoro. La Lazio sarà arrabbiata dopo la sconfitta contro il Bologna e quindi vorrà fare bene. Bisognerà essere molto bravi tecnicamente. La Lazio farà un grande pressing, ci è già capitato. Dovremo essere bravo in entrambe le fasi».

SU LOTITO E TARE: «Si è sentito e si è letto di tutto. Al di là di questo penso che sia lui che Tare siano state due persone molto importanti per la mia carriera da allenatore. Grazie a loro ho allenato la Lazio, non finirò mai di ringraziarli sapendo che ci siamo integrati bene e abbiamo ottenuto grandi risultati».

SUI TIFOSI: «Qui mi sono subito ambientato alla grande, vuoi perchè i tifosi sono gemellati con quelli della Lazio. Mi hanno accolto come non pensavo, dalla prima conferenza stampa di presentazione. Con me e la squadra sono stati fantastici, ogni volta che andiamo in trasferta sono sempre tantissimi e ci fanno sentire un calore incredibile».