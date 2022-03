Sassuolo, Dionisi: «Berardi è in dubbio. Contro la Lazio...»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Lazio. Le sue parole

MATCH DI SABATO – «La partita di sabato sarà difficile perché affrontiamo una squadra che vuole migliorare la propria situazione in classifica, è una squadra forte, ha tutti i migliori interpreti a disposizione. Non so se mancherà Luiz Felipe ma nei giocatori offensivi mancherà Pedro, ma Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile sono tre giocatore determinanti. Rispetto all’andata ci saranno le due mezzale che contro di noi non c’erano. La Lazio viene dal derby perso e proprio per questo vorrà riscattarsi».

ALLENAMENTO – «Oggi abbiamo fatto il nostro primo allenamento tutti insieme. Chi è rimasto qui ha avuto continuità di allenamenti, ha potuto preparare meglio la partita. Qualcuno è ritornato più carico, altri meno e lo dico da italiano».

BERARDI – «Domenico oggi si è allenato a parte, vediamo domani. Mi tengo la giornata di domani per prendere tante decisioni, spero di recuperare Berardi al 100%, ma non lo so ancora, perché oggi ha lavorato a parte. A prescindere da lui, se ci sarà o meno, il sistema di gioco potrebbe essere lo stesso con Domenico o senza».

STAGIONE – «Il finale di stagione è sempre molto importante, noi dobbiamo finire in crescendo, anche se sappiamo che le ultime partite sono difficile, a partire dalla prossima, perché la Lazio è un’ottima squadra. Il nostro obiettivo è fare più punti possibile, allontanarci da chi ci insegue e avvicinarci a quelli davanti».

LAZIO – «La Lazio ha un’arma importante che è il riattacco su riconquista e l’attacco veloce. Se confermeranno queste statistiche questo contro di noi sarà difficile. Limitarli in quello sarà molto difficile, ha fatto le proprie fortune nei campionati precedenti dando continuità a questo. In più ha aggiunto qualità al gioco, per quanto riguarda noi, dobbiamo confermarci per far sì che si parli ancora dei nostri ragazzi. Dobbiamo pensare in funzione dell’allenamento di oggi e di domani, spero di recuperare Domenico al 100%, ma questo non lo so perché ha lavorato a parte. A prescindere da Domenico se ci sarà o meno, il sistema di gioco potrebbe essere lo stesso con o senza di lui. Dipende dalla nostra identità e dalle opportunità che la rosa mi dà».