Conferenza stampa Di Francesco: le parole post Frosinone Lazio

Conferenza stampa Di Francesco, le parole del tecnico dei ciociari nel post gara dopo la sfida giocata contro la Lazio

(inviato al Benito Stirpe) – Cosi Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa post Frosinone-Lazio.

SCONFITTA – «Dico sempre le stesse, e sento dirmi che penso solo al gioco. In questo sport bisogna saper anche difendere, ci manca la capacità di gestione in certi momenti della gara. Abbiamo preso il primo gol per una presa di posizione sbagliatissima, ci perdiamo in schiocchezze che poi determinano il risultato».

TROVARE UN SENSO AL FINALE DI STAGIONE – «Va smaltita la delusione, sono veramente arrabbiato perchè è un peccato venire qui a fare sempre gli stessi discorsi, ma ci sono nove partite davanti, questa squadra non deve mollare. Dobbiamo ripartire dai nostri errori, siamo sempre noi che determiniamo il risultato. Anche stasera hanno segnato alla prima palla toccata».

AMMAZZARE LA GARA – «Nel primo tempo ero arrabbiato per questo, ma potevamo anche non prendere gol. Vedere una squadra che ha espresso una grande intensità e trovarsi sotto è un peccato. La colpa è solo nostra».

FRENI MENTALI – «Oggi non mi sembrava una squadra impaurita, ma ora abbiamo due settimane per lavorare, magari andremo anche fuori per compattarci meglio. Noi però non siamo una squadra disunita, ma volenterosa e con voglia di lottare».

LAZIO CAMBIATA – «Io credo che in una partita ci sono dei momenti, quando abbiamo dominato noi non abbiamo fatto 3 gol. Sul punto di vista tattico oggi la Lazio era uguale a quella di Sarri».