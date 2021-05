Conferenza stampa De Zerbi: «Faremo una grande partita»

Roberto De Zerbi ha tenuto la sua ultima conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue parole

BILANCIO TRE ANNI – «Sarà chiuso domani con l’ultima partita e noi speriamo ancora di arrivare settimi. Il bilancio è tutto positivo. Io, il mio staff, siamo riconoscenti al Sassuolo, a tutti i dipendenti che lavorano qua, ai giocatori che ci hanno seguito, alla gente di Sassuolo. Mi dispiace sia stato impossibile avere la gente allo stadio nell’ultimo anno e mezzo. Mi dispiace andar via con lo stadio chiuso, per quello che abbiamo fatto sarebbe stata un’ulteriore gratificazione per me e per lo staff».

BILANCIO PERSONALE – «E’ positivo perché ho dato tutto e fatto tutto con passione, mettendo i risultati al secondo posto, mettendo il mio modo di essere, il mio sapere poco o tanto che sia, al servizio di tutti, chiaramente al servizio dei giocatori che sono i miei principali interlocutori ma al servizio della società e di tutti quelli che l’hanno frequentata in questi tre anni».

SASSUOLO – «Io avevo ereditato una squadra seria, che sapeva cosa volesse dire allenarsi. Ho cercato di dare la mia idea, il mio modo di vedere il calcio che va oltre la tattica, sul valore del calcio, che va su quello che rappresenta il calcio per i tifosi, sul privilegio che abbiamo tutti nel fare questo lavoro che è una passione e ci pagano bene, è una fortuna. Dal punto di vista calcistico è una squadra che si è evoluta anno dopo anno e che oggi sa giocare con tutti i sistemi. Ha una mentalità ben definita perché si gioca le partite a viso aperto con tutti e non con timori reverenziali e allo stesso tempo ha mantenuto l’umiltà di andare nei campi caldi, dove ci si gioca la salvezza, con la voglia di volersi sporcare».

MOMENTI DIFFICILI – «Quando lavori mettendo sempre tutto e quando lavori mettendo i rapporti come primo elemento nel tuo lavoro sei orgoglioso più quando le cose vanno male, ti identifichi più nelle difficoltà che nelle vittorie. Abbiamo avuto tanti momenti di difficoltà. La morte del dottore e della dottoressa sono stati momenti che hanno toccato tutti. La pandemia, vivere chiusi in casa il primo periodo è un altro elemento che ci ha unito ancora di più perché abbiamo tanti giovani stranieri che vivevano da soli e ci ha unito molto».

LAZIO – «Vogliamo vincere. Sono sicuro che faremo una grande partita domani. Mi aspetto la solita partita con la Lazio che è una squadra organizzata, forte, fisica, con individualità. Non ci regaleranno niente come hanno fatto con il Torino. Non meritavano di perdere probabilmente e giustamente se la sono giocata fino alla fine al 100%. Non ci aspettiamo niente, così come ci aspettiamo che la Roma domani giochi una partita vera con lo Spezia. Il nostro focus è rivolto su di noi, a vincere la nostra partita, a chiudere a 62 punti che è il record del Sassuolo. Oltrepassare quota 60 per me è un risultato straordinario e se a questo si aggiunge la possibilità di arrivare settimi sarebbe come toccare il cielo con un dito».