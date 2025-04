Conferenza stampa Baroni: «La gara d’andata ci ha insegnato molto e domani dobbiamo giocarcela senza rimorso»

Conferenza stampa Baroni, il tecnico biancoceleste ha rilasciato le sue considerazioni della vigilia dinanzi alla stampa: ecco cos ha detto

Alla vigilia della sfida di Europa League fondamentale per la Lazio di domani, in conferenza stampa mister Baroni ha rilasciato le sue consuete considerazioni raccolte da TMW. Ecco cos ha detto alla vigilia del Bodo

LAZIO MAI RIBALTATO UNO SVANTAGGIO IN EUROPA – Noi domani siamo alla 46esima partita stagionale, ho tanta fiducia nella mia squadra. Ci siamo spesi tutto l’anno e ho fiducia, è un appuntamento importante e domani non dovremo giocare con ansia. Oggi facciamo un ripasso di quello che ci serve per creare i presupposti per ribaltarla. Dovremo dare tutto senza risparmio e senza rimorso

PARTITA PIU’ IMPORTANTE DELLA STAGIONE – Anche se le condizioni dell’andata erano anomale la partita ci ha insegnato tanto. Servirà grande presenza e attitudine fisica e mentale. È la partita più importante dell’anno, lo sappiamo. Dovremo giocare senza risparmio e senza rimorso, c’è stato un risultato che non volevamo ma adesso giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e dovremo giocare senza pensare a un domani

CASTELLANOS E DIA POSSONO GIOCARE INSIEME – È una soluzione, sicuramente Taty domani parte perché è un giocatore importante. Loro hanno mobilità nella zona di rifinitura e dovremo essere bravi a togliere riferimenti con grande partecipazione da parte di tutti

DISCORSO ALLA SQUADRA – Servirà una partita di voglia, sappiamo di affrontare un avversario importante e in salute. Domani è una gara di grande energia e presenza, sia dentro che fuori dal campo. Tutti insieme dobbiamo credere in questo

TAVARES COME STA – Nuno sta bene, oggi lavorerà con la squadra e faremo una valutazione insieme. I miei terzini devono spingere sempre, poi ci sono delle attitudini strutturali ma domani occorrerà sicuramente molta spinta e molta energia, specialmente sugli esterni

COME STA LA SQUADRA MENTALMENTE – Siamo alla 46esima partita di un gruppo giovane, possiamo avere controllo sulle energie fisiche, meno su quelle mentali. Lunedì la squadra era dispiaciuta perché era convinta di meritare di più nel derby. Abbiamo deciso di staccare ieri per avere maggiore serenità

COSA SERVIRA’- Non voglio una squadra spensierata, la voglio concentratissima sulla prestazione. Devi pensare a ciò che devi fare a livello strategico, non devi pensare all’obiettivo finale. L’obiettivo lo raggiungi facendo la prestazione, occorre tutto e la buona sorte sta dentro l’energia, dentro e fuori dal campo. Ci occorrerà tanta energia, sia dalla squadra che dal pubblico

ALLENARE LA CATTIVERIA SOTTO PORTA – Non mi piace dividere i compiti della squadra, non vado a dare responsabilità specifiche a un reparto. Tutti dobbiamo adoperarci per il gol, poi c’è anche la fiducia che magari trovi quando riesci a segnare. Noi dobbiamo creare le condizioni per arrivare ai gol

BODO COME L’ANDATA – Gli è stata apparecchiata la partita, noi non dobbiamo avere alibi e pensare a noi. Loro faranno una grande partita, hanno tante energie e si conoscono da tanto tempo. Nel mezzo dobbiamo esserci noi e dovremo impattare forte sulla nostra prestazione

IL TERRENO IN NORVEGIA CAUSA SCONFITTA – Non posso dare la responsabilità solo al campo perché sarei un ricercatore di alibi. Il Bodo gioca molto in velocità nella zona di rifinitura e dovremo togliere questo al loro attacco. Non decido io su quale terreno si può giocare, sicuramente porta un grande vantaggio alla squadra abituata a giocare su quella superficie

ALLENATORE BODO – È un allenatore bravo, giocano molto bene. Ho visto partite anche di due anni fa, hanno un’identità forte e ci sono giocatori molto bravi tecnicamente. È bravo, noi però domani dobbiamo fare una partita da Lazio e la faremo

SERVIRA’ PAZIENZA – Pazienza e calma sono parole che non mi piacciono, dovremo fare una partita centrata e sfruttare i momenti. La capacità di una squadra che sa dell’importanza della gara deve avere anche la lettura di questa partita. So che vantaggi può portare il sintetico, ma non voglio limitarmi a quello. Domani dovremo centrare la prestazione con intensità ed energia, questo serve in partite come domani perché giocheremo contro una squadra forte

CHIAVE EMOTIVA PARTITA – Scusate se mi ripeto, ma dovremo dare tutto e spendere ogni energia senza risparmio e senza rimorso. Quando un’atleta e una squadra escono a tasche vuote significa che ho dato tutto e fatto quello che potevo