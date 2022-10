Sarri: «Ho visto un giocatore mettere le mani addosso all'arbitro e non essere squalificato. Basterebbe...»

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Salernitana: queste le dichiarazioni del tecnico

GIALLO – «Io spiegazioni non ne ho. Era in possesso palla, la gioca, l’avversario non la tocca… è impossibile fischiargli fallo se non a favore. Dove poteva metterlo il piede? In cinquant’anni di calcio mai vista una cosa del genere. Il IV Uomo mi ha detto che stavano valutando anche gli estremi per il rosso».

IMMOBILE – «Non lo so. So che ha un controllo domani e avremo e idee più chiare. Ma parliamo anche delle partite e delle colpe che abbiamo noi».

TIFOSI CHE APPLAUDONO LA SQUADRA – «Uno spettacolo vedere l’Olimpico così. Mi dispiace per loro che sia venuta fuori una partita così. Uno stadio così ce lo dobbiamo meritare».

AMMONIZIONI DI INIZIO ANNO – «Io quest’anno ho visto un giocatore mettere le mani addosso all’arbitro senza essere squalificato. Ci basterebbe avere lo stesso trattamento o anche meno».