Condò: «Se la Lazio non commette errori, vediamo che partita esce fuori»

Il giornalista Paolo Condò ha parlato nel pre-partita di Bayern Monaco Lazio a Sky Sport: obiettivo zero errori per i biancocelesti

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Bayern Monaco Lazio. L’obiettivo per i biancocelesti è uno solo: zero errori. Così la pensa il noto giornalista Paolo Condò, che ha detto la sua su questo match ai microfoni di Sky Sport.

«La Lazio deve prefissarsi un obiettivo, quello di giocare senza commettere errori. Gli errori si fanno e si pagano, questa sera servirà giocare senza ripetere gli stessi errori, anche se rimane una mission impossible. La squadra se la va a giocare e cerca di dare il 100%. Se non commette gli errori dell’altra volta, sarà interessante vedere che partita viene fuori. Questi errori sono frutto della paura degli avversari: la Lazio, per questo, deve giocare senza paura, questa volta per davvero però».