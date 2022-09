Condò condanna Inzaghi: «I cambi per le ammonizioni? Una Fobia»

Paolo Condò parla della sconfitta dell’Inter contro l’Udinese, menzionando le scelte di Inzaghi sui cambi

Cambia la squadra, ma non il vizio. Il cartellino giallo significa sostituzione, almeno per mister Inzaghi che – anche all’Inter – fa valere le sue regole. A condannare il tecnico è Condò che su La Repubblica scrive:

«Inter e Juventus hanno ufficializzato la crisi. Fra Atalanta e Udinese sarà scontro al vertice. Simone Inzaghi, che anche senza scudetto era uscito promosso dalla prima stagione nerazzurra, sta palesando inattesi limiti. La doppia sostituzione dopo mezz’ora per non rischiare i giocatori già ammoniti non è sembrata una mossa, ma una fobia: se c’è un modo per ‘perdere’ uomini, è questo».